Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

SEGENDORF – Jede Stimme zählt! – Die Wähler haben am 26. Mai bei der Ortsvorsteherwahl nur eine Vorentscheidung getroffen. Andrea Welker (SPD) erzielte mit 48,51 Prozent die meisten Stimmen, muss aber am 16. Juni 2019 in die Stichwahl. Am Mittwoch, 05. Juni um 18.00 Uhr, in der Alten Schule in Segendorf, besteht die Möglichkeit mit Andrea Welker nochmal persönlich ins Gespräch zu kommen. „Wer sich mit Segendorf verbunden fühlt, der sollte wählen gehen und ich kämpfe um jede Stimme!“, so Andrea Welker, die sich auf einen regen Austausch freut.