Veröffentlicht am 3. Juni 2019 von wwa

LEUZBACH – Schützenfest 2019 in Leuzbach – Am Pfingstwochenende, 08. bis 10. Juni 2019 wird in den Altenkirchener Stadtteilen Leuzbach und Bergenhausen drei Tage lang das Schützenfest gefeiert. Am Samstagabend werden die Schützen um 18:00 Uhr zunächst am Ehrenmal in Leuzbach den Verstorbenen des Vereins sowie den Gefallenen der beiden Weltkriege gedenken. Nach der Kranzniederlegung erfolgt der erste Festzug mit musikalischer Begleitung des Musikzuges der Feuerwehr Nistertal nach Bergenhausen. Dort werden die neuen Jugendmajestäten, Nele Griffel und Lars Unruh gekrönt. Nach einem Platzkonzert erfolgt um 20:00 Uhr der offizielle Festauftakt im Festzelt am Schützenhaus. Hier erwartet die Gäste die Band „Obacht“ aus Franken. Durch ihre musikalische Qualität, ihrer Fähigkeit auf das Publikum einzugehen und dieses schließlich mitzureißen, konnten sie in den zurückliegenden Jahren immer wieder überzeugen. So werden sie nun zum vierten Mal mit einer Mischung aus Schlager, Pop, Rock und aktuellen Charthits das Publikum in Partystimmung bringen.

Am Festsonntag erwartet die Besucher ab 14:00 Uhr der große Festumzug. Der stellt sich im Leuzbacher Weg, in Höhe des DRK-Seniorenheims, auf und führt über die Wiedstraße ins Festzelt. Für die nötige Marsch- und Volksfestmusik sorgen der Spielmannszug Brandscheid und das Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld. Am Nachmittag erfolgt das Konzert im Festzelt gefolgt von dem „Königsschwoof“ am Abend, bei dem das DJ-Team „Sound Duo“, die nötige Tanzmusik spielen wird.

Der Pfingstmontag steht ganz im Zeichen des Vogelschießens. Es besteht die Möglichkeit live aus dem Festzelt zu verfolgen wie die Königsanwärter den hölzernen Vogel mit dem Kleinkalibergewehr von der Stange schießen. Der Frühschoppen beginnt um 13:30 Uhr. Egerland Plus wird in einem Mix aus traditioneller Blasmusik bis zu aktuellen Schlagerhits sein Repertoire darbieten.

An allen Festtagen hat der Schaustellerbetrieb Jung den Vergnügungspark aufgebaut. Während der Festzüge am Samstag und Sonntag kann es auf der B256 sowie der Wiedstraße kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kommen. (pesch) Fotos: SV Leuzbach (2) Archivfotos: wwa Weitere Fotos vom Schützenfest 1994 in der Fotogalerie