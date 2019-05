Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bewohner des DRK Senioren Zentrum Altenkirchen besuchen einen offenen Garten mit kleinem Bauernhof – Manchmal gibt es sie noch: „Momente aus der guten alten Zeit“. Diese durfte eine Bewohnergruppe des DRK Seniorenzentrum Altenkirchen während des Besuchs eines offenen Gartens in Weyerbusch erleben. Denn nicht der Garten, sondern der kleine Bauernhof mit freilaufenden Hühnern und Küken sowie kleinen Ferkeln, Schäfchen und Zwergkühen weckte viele Erinnerungen an die damals übliche Stallhaltung. Spontan hieß es von allen: “Ja, so kennen wir das noch von früher“. Dazu die Möglichkeit selbstgemachten Kuchen und Wildspezialitäten zu probieren und schöne Gartendekorationen zu bewundern. Die Senioren richteten einen herzlichen Dank an die Familien Vendel und Bergmann aus Weyerbusch für diesen abwechslungsreichen Vormittag. (anar) Fotos: Artelt