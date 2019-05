Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

FREUSBURG – Läufer und Wanderer zieht es nach Freusburg – Wer die Naturregion Sieg rund um Kirchen mit all ihren Sehenswürdigkeiten, wie der Freusburg, der Freusburgermühle, dem Ottoturm und dem Nationalen Geotop Druidenstein auf komplett markierten Wanderstrecken erleben möchte, dem sind die Internationalen Wandertage am Wochenende, 01. und 02. Juni 2019, mit Start und Ziel im Bürgerhaus Freusburg wärmstens empfohlen.

In routinierter Weise bieten die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. für alle Wanderer und Läufer eine organisierte Veranstaltung für jedermann an. Das schöne dabei, die Teilnehmer können ihr Tempo und die Streckenlänge selbst bestimmen, denn die Wanderrouten sind komplett markiert und eine Zeitnahme erfolgt nicht. Die Wandertage sind vielmehr ein Event für Groß und Klein, bei welchem die Naturschönheiten des Siegtales und der angrenzenden Wälder ausgiebig genossen werden können. Wanderrouten von 5, 10, 20 und erstmals sogar 30 km Länge stehen zur Auswahl. Die Startzeiten sind an beiden Tagen jeweils begrenzt für 5 und 10 km von 7:00 bis 13:00 Uhr, 20 km von 7:00 bis 12:00 Uhr sowie 30 km von 7:00 bis 10:30 Uhr. Auf allen Strecken sind Verschnaufpunkte eingerichtet, an welchen man bei Snacks und Getränken rasten kann. Bis 16 Uhr ist das Bürgerhaus geöffnet, dann ist Zielschluss.

Schon seit Wochen ist das Team der „Siegperlen“ damit beschäftigt, geeignete Routen auszuwählen und die Großveranstaltung mit „Man-Power“ zu stemmen. Über 80 Helferinnen und Helfer werden sich am kommenden Wochenende wieder dafür ins Zeug legen, den Gästen im Bürgerhaus des Burgdorfes und auf den Wanderstrecken einen angenehmen und bestmöglichen Aufenthalt zu bereiten. Eine Voranmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich, sodass man sich an beiden Veranstaltungstagen direkt auf den Weg nach Freusburg machen kann. Dort angekommen erhält man im Bürgerhaus eine Startkarte und begibt sich damit auf die Strecke, egal ob laufend oder wandernd. Für Speisen und Getränke ist im Bürgerhaus, dem Start und Ziel der Veranstaltung, ebenfalls bestens gesorgt. Gruppen ab 10 Personen werden gebeten, sich kurz per E-Mail anzumelden an siegperle@aol.com. Die teilnehmerstärksten Vereine und Gruppen werden am Sonntag, den 02. Juni 2019 um 13 Uhr im Bürgerhaus geehrt.

Für weitere Informationen steht Vorsitzender Sven Wolff, Tel. (0 27 41) 69 72 oder per E-Mail an siegperle@aol.com jederzeit gerne zur Verfügung.