BETZDORF – Die Fahrt des MGV Betzdorf-Bruche ins Blaue – Am Samstag, 25. Mai, traf sich der Männerchor, am Bahnhof Betzdorf, zur Fahrt ins Blaue. Wie immer wurde das Ziel nicht bekannt gemacht. Um 10.30 Uhr stiegen die Sänger in den Triebwagen Richtung Berleburg ein. Nach einer knapp zwei stündigen Fahrt hielt der Triebwagen in Raumland. Von hier aus ging es nach einem kurzen Fußmarsch in ein Restaurant zum Essen, denn es ward mittlerweile fasst 12.30 Uhr geworden. Nach dem alle gesättigt waren kam ein Bus, der die Männer zum Ziel der Reise brachte. Es war das Schiefer-Schaubergwerk „Delle“ in Raumland. Die Führung begann um 15.00 Uhr.

In diesem Schieferbergwerk wurde von 1860 bis 1923 Schiefer abgebaut. 1890 wurde der Transport durch die Bahnanbindung in Raumland einfacher und günstiger. In der Grube war der Spaltraum in dem die Schiefersteine zu Platten gespalten und bearbeitet wurden. Zum Abbau wurden zuerst ein Ein-Mann-Bohrer, später ein Pressluftbohrer verwendet. Ein Block wurde durch das Befüllen und Zünden von Schwarzpulver abgesprengt. Die Bergleute hatten als einziges Licht Petroleumlampen die Später durch Karbidlampen ausgewechselt wurden. Es wurde immer kurz vor Feierabend gesprengt, damit sich bis zum morgigen Schichtbeginn der Staub und Dreck der Sprengung gelegt hatte. Die Schicht dauerte von 07.00 bis 19.00 Uhr. Der Raumländer Schiefer war berühmt für seine Qualität, er wurde bis nach London geliefert.

Nach dem die Betzdorfer noch ein Ständchen gesungen hatten traten sie um 17:30 Uhr den Rückweg an. Es war ein sehr Informativer Ausflug den sich der Vorstand ausgesucht und das Wetter mitgespielt hatte. (hefa) Foto: MGV Bruche