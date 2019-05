Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Feiertagsbedingte Verlegung der Müllabfuhr wegen Christi Himmelfahrt – Wie im Umweltkalender, auf der Homepage des AWB und in der Abfall-App bereits veröffentlicht, verschiebt sich die reguläre Müllabfuhr wegen dem Feiertag Christi Himmelfahrt am 30. Mai an dem betroffenen Donnerstag sowie dem nachfolgenden Freitag jeweils auf den nächsten Tag. Alle Terminverschiebungen sind in der Abfall-App und in den persönlichen Online-Abfuhrkalendern unter www.awb-ak.de bereits berücksichtigt.

Weitere Informationen erhalten Bürgerinnen und Bürger gerne bei der Abfallberatung des AWB unter Telefon 0 26 81/ 81- 30 70.