Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

KIRCHEN – Diebstahl von Gartendekoration – Bereits am Wochenende vom 17. auf 18. Mai 2019, kam es in Kirchen zu zwei Fällen von Diebstählen. Eine bislang unbekannte Frau entwendete in der Straße „Auf der Sohle“ Dekorationsstücke, die vor Haustüren aufgestellt waren. Es handelte sich um weiße Keramikkugeln und ein Herz. Bei der Täterin soll es sich um eine weibliche Person mit stämmiger Figur und langen Haaren gehandelt haben. Sie soll in der Nacht leicht bekleidet und barfuß unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei