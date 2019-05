Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

BITZEN – Verkehrsunfall in Bitzen – Am Montagabend, 27. Mai, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 22jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Nissan Micra den Birkenweg in Richtung Hauptstraße (K 61) und wollte dort nach rechts in Richtung Dünebusch abbiegen. Nach ihren Angaben sah sie dann den Daimler-Benz mit Anhänger einer 50jährigen Fahrzeugführerin auf der K 61 aus Richtung Dünebusch kommen. Die 22jährige bog nach rechts auf die K 61 ab und kollidierte mit dem Anhänger (Radkasten) des vorbeifahrenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand circa 5.000 Euro Sachschaden. Die Vorfahrt ist an der Einmündung durch Verkehrszeichen geregelt. Die 22jährige gab an, dass die 50jährige Mercedes-Fahrerin nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten hätte, sodass es zu dem Verkehrsunfall gekommen sei. Quelle: Polizei