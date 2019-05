Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Helmenzen – Am Montagmorgen, 27. Mai 2019, gegen 08:15 Uhr befuhr die 39jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug den Bornenweg in Helmenzen und beabsichtigte nach links auf die B8 in Richtung Altenkirchen-Innenstadt aufzufahren. Da der aus Richtung Innenstadt kommende PKW-Fahrer durch Fahrtrichtungsanzeiger anzeigte, seinerseits in den Bornenweg abzubiegen, fuhr die Frau auf die B 8 auf. Der aus Richtung Innenstadt kommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch auf der B8 fort und versuchte an der Gegnerin vorbeizufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der PKW der 39jährigen Fahrzeugführerin vorne rechts beschädigt worden ist. Der auf der B8 fahrende Unfallgegner flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen vermutlich grauen PKW-Kastenwagen gehandelt haben, der im hinteren rechten Bereich beschädigt ist. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf circa 4.500 Euro geschätzt. Quelle: Polizei