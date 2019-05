Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Niederfischbach – Eine 52jährige Autofahrerin verursachte am Montagnachmittag, 27. Mai, einen Verkehrsunfall in Niederfischbach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sie war durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet worden und konnte so von der Polizei ermittelt werden. Die Frau hatte mit ihrem Pkw in der Konrad-Adenauer-Straße ausgeparkt. Beim rückwärts Rangieren kollidierte sie mit dem, hinter ihr stehenden Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen entfernte sie sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Verkehrsunfall beobachtet und sich das Kennzeichen der Verursacherin gemerkt.