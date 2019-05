Veröffentlicht am 27. Mai 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wissen – Am Montagmorgen, 07. Mai, gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 74jähriger Fahrzeugführer eines Dacia Logan die Wiesenstraße und hatte die Absicht, nach links auf die Bahnhofstraße in Richtung „Nisterbrück“ einzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 18jährigen Fahrzeugführers, der die Bahnhofstraße aus Richtung „Nisterbrück“ kommend in Richtung Stadtmitte befuhr. Der 20jährige erlitt leichte Verletzungen, beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Quelle: Polizei