Veröffentlicht am 27. Mai 2019 von wwa

FORST – Diebstahl einer Ortstafel – Am Sonntag, 26. Mai, in der Zeit von 00:00 bis 11:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das Ortsschild „Forst“ am Ortseingang der L 267 von Bitzen aus kommend. Der einbetonierte Haltepfosten des Ortsschildes wurde verbogen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei