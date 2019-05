Veröffentlicht am 27. Mai 2019 von wwa

WIENAU – Bushaltestelle in Dierdorf-Wienau beschädigt – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24. auf 25. Mai, wurde eine Glasscheibe an der Bushaltestelle in der Puderbacher Straße zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei