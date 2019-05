Veröffentlicht am 26. Mai 2019 von wwa

BETZDORF – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Betzdorf – Am Samstagnachmittag, 25. Mai 2019, gegen 15:45 Uhr, wurde auf der B 62 in Betzdorf, Bereich Struthof, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Überprüfung eines 33jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Quelle: Polizei