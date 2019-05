Veröffentlicht am 26. Mai 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – 34. Heimbach-Weiser Volkslauf Rund um Rommersdorf über den Rheinsteig findet am Samstag, 01. Juni 2019 statt – Westerwaldtrophy speziell für Kinder und Jugendliche – Der traditionelle Heimbach-Weiser VR-Banklauf „Rund um Rommersdorf über den Rheinsteig“ findet bereits zum 34. Mail statt. Aufgrund von einer Baustelle findet der Start auf dem Kirmesplatz an der Burghofstrasse in Heimbach-Weis statt. Alle Teilnehmer werden gebeten sich beim Verein telefonisch oder per Mail über diverse Änderungen zu informieren zwecks einer schönen Veranstaltung und eines reibungslosen Ablaufes.

Es sind wieder folgende Bewerbe geplant: 16:10 Uhr Bambinilauf, Jg. 2010 und jünger, 250 m – 16:35 Uhr Kinder U12/Jugend U14, 500 m – 17:00 Uhr Frauen/Männer/Jugend, 4000 m – 17:01 Uhr Walking + Nordic Walking, 4000 m -18:00 Uhr Frauen/Männer/Jugend, 10000 m – 18:01 Uhr Walking + Nordic Walking,10000 m. Eine weitere Besonderheit ist die Wertung aller Kinder und Jugendläufe innerhalb der Westerwaldtrophy.

Aus dem Westerwald, dem vielfältigen Naturland zwischen Lahn, Dill, Sieg und Rhein und drei angrenzenden Bundesländern, haben sich jetzt mehrere Natursportakteure aus den Skivereinen SV Mademühlen, Skiverein SVS Emmerzhausen Stegskopf, SRC Heimbach-Weis 2000 e.V., WSG Bad Marienberg und viele weitere Skivereine sowie ihre Skibezirke länderübergreifend aus dem Skiverband Rheinland e.V. und Hessischen Skiverband zusammengetan um die Idee einer Westerwaldtrophy ins Leben zu rufen. Mit der Idee soll eine ganzjährige Wettkampfserie im Breitensportbereich für Kinder und Jugendliche geschaffen werden, mit der Kinder wieder zum Sporttreiben beim nordischen und Biathlonsport animiert werden. Da Laufen hier einen sehr zentralen Anteil einnimmt, geht der Heimbach-Weiser Volkslauf mit in die Wertung ein. Informationen zur Westerwaldtrophy Hubert Rompf 02775/8696. Alle Interessenten für den Volkslauf können sich noch bis Freitag, den 31. Mai 2019 um 16:00 Uhr über Raceresult auf der Internetseite www.src-heimbach-weis.de oder unter rpuderba@rz-online.de, 0152/28926702 anmelden. Nachmeldungen werden noch am Veranstaltungstag vor Ort ab 15:00 Uhr bis eine halbe Stunde vor dem Start für die jeweiligen Bewerbe entgegengenommen.