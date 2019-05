MUDERSBACH – Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln und gestohlenem Fahrzeug

Veröffentlicht am 25. Mai 2019 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in Niederschelderhütte – Eine Person verletzt – Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln und gestohlenem Fahrzeug – Ein 17jähriger Heranwachsender befuhr mit einem entwendeten, nicht zugelassenen Pkw, unter dem Einfluss berauschender Mittel, die Kölner Straße in Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte, aus Richtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Mudersbach Ortsmitte. Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit, in Verbindung mit mangelnder Fahrpraxis und dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so die Polizei, kippte das Fahrzeug beim Versuch nach rechts in die Mittelstraße einzubiegen auf die linke Seite. Der 17jährige verletzt sich leicht. Der Pkw wurde stark, wahrscheinlich total beschädigt. Am Fahrzeug waren zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme ebenfalls entwendete Kennzeichenschilder angebracht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der PKW wurde abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe beträgt nach Schätzung der Polizei ca. 1.700 Euro. Quelle: Polizei