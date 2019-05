Veröffentlicht am 25. Mai 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Am Freitagabend, 24. Mai, gegen 22:20 Uhr, kam es in 57548 Kirchen, im Wiesengrund zu einem Verkehrsunfall. Ein 23jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die K 101 aus Offhausen kommend in Fahrtrichtung Dermbach. In Folge, so die Polizei, von nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Atemalkoholvortest verlief deutlich positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.900 Euro. Quelle: Polizei