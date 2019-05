Veröffentlicht am 25. Mai 2019 von wwa

BRUBBACH – 10. Vatertagsfieldday des OV Altenkirchen im Deutschen Amateurradioclub (DARC) – Am Donnerstag, 30. Mai, führt der OV Altenkirchen, bereits zum zehnten Mal, seinen jährlichen Vatertagsfieldday in Brubbach durch. Wie auch in den vergangenen Jahren wird auf dem Gelände des Sportplatzes und der Grillhütte Amateurfunkbetrieb durchgeführt und dieses interessante „Hobby“ der Öffentlichkeit nahegebracht. Natürlich stehen Funkbetrieb und der Aufbau diverser Antennensysteme nicht ausschließlich im Mittelpunkt. Auch für das leibliche Wohl ist, wie in den Vorjahren, stets gesorgt. Neben dem üblichen Grillen gibt es auch fast täglich frisch zubereitete Salate, Waffeln, diverse Kuchen etc. Auch für flüssiges ist, wie immer, bestens gesorgt. Für die Gäste, auf deren zahlreiches Erscheinen gehofft wird, steht wie immer das große Sparschwein bereit um entsprechende Spenden für Speis und Trank entgegenzunehmen. Am verlängerten Wochenende zwischen dem 30. Mai und 2. Juni noch nichts vor? Brubbach wäre sicher ein Ziel in der Nähe. Eine Zusammenfassung der vergangenen neun Fielddayjahre sowie genaue Anfahrtsbeschreibungen finden sich auf der Homepage beim DARC e.V. https://www.darc.de/der-club/distrikte/k/ortsverbaende/50/fieldday-in-brubbach/ .