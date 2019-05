Veröffentlicht am 25. Mai 2019 von wwa

A K T U E L L – STEIMEL – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 265 – Am Samstagnachmittag, 25. Mai, gegen 14.04 Uhr ereignete sich auf der L 265 zwischen den Ortschaften Steimel und Puderbach ein Verkehrsunfall in dessen Folge eine Person verstarb. Beteiligt war ein PKW. Nach derzeitigem Sachsstand, so die Polizei, dürfte der Autofahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen sein und kollidierte dort mit einem Baum. Die L 265 ist aktuell für den Durchgangsverkehr gesperrt. Quelle: Polizei