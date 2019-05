ALTENKIRCHEN – Jürgen Niederhausen ist 2.000 Mitglied im VdK Ortsverband Altenkirchen

Veröffentlicht am 24. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen begrüßt 2.000 Mitglied – Am Freitag, 24. Mai, begrüßten der Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Altenkirchen Bruno Wahl, die Kassenverwalterin Adelheid Henn und der Beisitzer und ehemalige Vorsitzende Fred Nolden an der Kreisgeschäftsstelle in Altenkirchen mit Jürgen Niederhausen das 2.000 Mitglied im Ortsverband Altenkirchen. Zur Begrüßung überreichte man ihm einen farbenprächtigen Frühlingsstrauß und einen guten Tropfen Wein. (wwa) Foto: R. Wachow