Veröffentlicht am 27. Mai 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Nachhaltiges Kochen ist mehr als nur Müll vermeiden – Weitere Veranstaltungen geplant – Anmeldung noch möglich – „Abfallarm kochen ist leichter als gedacht! Weniger Verpackung, weniger Biomüll – Gut für die Umwelt!“ Unter diesem Motto stand der 1. Koch- Workshop des LandFrauenverbandes mit der Kreisverwaltung Neuwied in diesem Jahr. In der Lehrküche des Außerschulischen Lernortes (ASL) an der Abfallentsorgungsanlage Linkenbach wurde unter fachkundiger Leitung der Hauswirtschaftsleiterin und Bildungsreferentin für Ernährungsprojekte, Angelika Kröll, den Teilnehmern auf anschauliche Weise verdeutlicht, wie man nachhaltig Einkaufen und auch Speisen zubereiten kann. In ihrem Vortrag zeigte sie den Teilnehmern konkrete Beispiele auf, wie sich Müll vermeiden lässt. Angefangen von der Jutetasche oder den mehrfach verwendbaren Obst- und Gemüsesäckchen beim Einkauf über Geschirr und Besteck vom Flohmarkt für die Gartenparty, statt Einweggeschirr.

Aber auch aus Biomüll kann noch etwas gemacht werden. Wie sie an einem Versuch zeigte, wachsen aus etwa fünf Zentimeter hoch abgeschnittenen Frühlingszwiebeln wieder neue Schafte, wenn man die Wurzeln ins Wasser stellt, anschließend können sie in Pflanzerde umgetopft werden und nach einiger Zeit kann weiter geerntet werden.

So wie zu Großmutters Zeiten ist auch heute ein Eintopf „Quer durch den Garten“ immer wieder eine Gelegenheit Reste an Gemüse oder aus dem Kühlschrank schmackhaft zu verarbeiten. Aber auch die Kräuterflut im Garten kann man durch Pesto oder eingelegt in Öl für längere Zeit haltbar machen. So wurde dann in der Praxis Bärlauch-Pesto- Crostinis mit Weichkäse oder auch ein Kräuteröl mit frischem Rosmarin zubereitet. Als Vorspeise gab es eine grüne Salatsuppe und einen Chinakohl- Fischeintopf zum Probieren.

Den Teilnehmern machte die gemeinsame Zubereitung der Speisen sehr viel Freude und auch beim Essen zeigen sich alle mit den Ergebnissen sehr zufrieden und meldeten sich schon für die nächsten Termine an:

11.6. Beerenfrüchte im Hausgarten- eine Bienenweide. Aber auch Superfood für unsere Gesundheit.

29.8. Himmelsapfel und Erdapfel – auch heute noch unverzichtbares Grundnahrungsmittel- wie zu Zeiten von Raiffeisen

24.9. Neue und pfiffige Ideen zur saisonalen Verarbeitung von Produkten der heimischen Streuobstwiesen

21.11. Weihnachtsmenü- Kochen zu Festen mit nur wenigen Resten.

Wer Lust hat mitzumachen kann sich bei Angelika Kröll, Tel. 02638/4713 über die Einzelheiten informieren und auch anmelden.