MAINZ – Über 160 Nachbarschaftsprojekte setzen sich in Rheinland-Pfalz ein – In ganz Rheinland-Pfalz sind Initiativen für eine lebendige Nachbarschaft aktiv. „Seit Gründung der Landesinitiative ‚Neue Nachbarschaften – engagiert zusammen leben in Rheinland-Pfalz!‘ ist die Zahl der Nachbarschaftsinitiativen in Rheinland-Pfalz auf nun 163 Angebote angestiegen“, erklärte Sozial- und Demografieministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich des am 24. Mai stattfindenden „Europäischen Tags der Nachbarn“. Die Landesinitiative, die vor vier Jahren vom Sozialministerium und dem Projektträger BaS – Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. ins Leben gerufen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, das soziale Miteinander und die gegenseitige Unterstützung auf lokaler Ebene zu fördern und setzt dabei vermehrt auch auf digitale Vernetzung.

Die neu veröffentlichte Landkarte der aktiven Projekte in Rheinland-Pfalz und der digitale Projekte-Finder zeigen, dass in allen Regionen gemeinschaftliches Engagement gelebt wird. „Dort, wo Einkaufshilfen, Fahrdienste, Mittagstische, Lotsenprojekte, Repair-Cafés, sowie Hilfen für alleinlebende oder pflegebedürftige Menschen entstehen, tragen diese wesentlich zum Zusammenhalt bei und helfen mit, dass ältere Menschen weiter am gesellschaftlichen Leben teilhaben und selbstständig in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können“, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz nehmen sich auch öffentlicher Flächen an und machen aus ihnen in gemeinsamen Pflanzaktionen grüne Oasen der Erholung, Muße und Ruhe. So entstehen für die gesamte Dorfgemeinschaft zugängliche blühende Wiesen, bunte Parks oder Obst- und Gemüsefelder. Die regionalen Stadt- oder Dorfgärten werden oft zu geselligen Treffpunkten, die weit über das bloße Pflanzen und Gärtnern hinausgehen. „Daher habe ich mich gerne erneut als Patin an einer Aktion des bundesweiten ‚Netzwerkes Nachbarschaft‘ für ‚Jede Wiese zählt!‘ beteiligt“, unterstrich die Ministerin.

Interessierte, die neue Wege für Mitverantwortung vor Ort ausprobieren möchten und sich für die Belebung der Gemeinschaft aktiv einsetzen wollen, erhalten durch die Landesinitiative Unterstützung und können sich an die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V., Annette Scholl Telefon: 0228/18 49 95 75, E-Mail: scholl@seniorenbueros.org, wenden. Weitere Informationen wie z. B. Arbeitshilfen oder die Neuauflage der Landeskarte, erhalten Sie als Download auf dem Internet-portal www.neue-nachbarschaften.rlp.de.