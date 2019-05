Veröffentlicht am 24. Mai 2019 von wwa

MAINZ – Ausstellung „Demenzköpfe“ sensibilisiert für Teilhabe von Menschen mit Demenz – „Eine Beziehung mit Menschen mit Demenz aufrecht zu erhalten, aufzubauen und zu gestalten, ist eine große Herausforderung. Demenz ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nicht heilbar. Daher dürfen wir nicht erwarten, dass sich Menschen mit Demenz an unsere Gesellschaft anpassen, sondern wir müssen uns an diese Menschen anpassen“, erklärte Gesundheits- und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Demenzköpfe“ im Mainzer Ministerium.

Schülerinnen und Schüler des Nikolaus-von-Kues Gymnasiums in Bernkastel-Kues hatten sich in ihrem Kunstkurs der 12. Jahrgangstufe 2017 intensiv mit Demenz auseinandergesetzt. Dabei spielten eigene Erfahrungen und auch Beschäftigung mit Fachliteratur eine wichtige Rolle. In einem Projekt modellierten sie 19 Büsten, welche eine künstlerische Perspektive des Themas Demenz vermitteln. Die „Demenzköpfe“ sind eine Leihgabe des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich, dem die Schülerinnen und Schüler die Werke geschenkt haben.

Die Ausstellung soll dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren und ganz selbstverständlich zur Gesellschaft dazugehören. „Das kann vor allem dann gelingen, wenn junge Menschen, Jugendliche und Kinder auf Menschen mit Demenz treffen, sie als Mitglieder, als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft erleben und ihnen nicht unsicher oder mit Angst begegnen“, so die Ministerin.

Gesundheitstakt_RLP: In der rheinland-pfälzischen Gesundheitspolitik hat die Sicherung einer wohnortnahen medizinischen und pflegerischen Versorgung höchste Priorität.

Die Landesregierung tritt dafür ein, dass alle Bürgerinnen und Bürger den gleichen Zugang zu hochwertiger und bezahlbarer medizinischer und pflegerischer Versorgung haben, egal ob sie in einer Stadt oder in einer ländlichen Region in Rheinland-Pfalz leben. Daher fördert das Land die systematische Vernetzung von ambulanter und stationärer Versorgung sowie neue Behandlungskonzepte.

Im Rahmen des Gesundheitstaktes RLP besucht Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler unterschiedliche Einrichtungen, Angebote und Veranstaltungen, die dazu beitragen, die medizinische und pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz auf hohem Niveau sicherzustellen.