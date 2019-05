Veröffentlicht am 24. Mai 2019 von wwa

LESERBRIEF – der Schüler Union Kreis Altenkirchen – Bätzing-Lichtenthäler möchte für die Kommunalwahl den schwarzen Peter loswerden – Es freut uns sehr, dass Frau Bätzing-Lichtenthäler nun auch endlich das Thema der Schulbibliothek für sich entdeckt hat- nur leider erst durch öffentlichen Druck!

Wir als Schüler Union und als ehemalige bzw. aktuelle Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums wissen, wie wichtig die Bibliothek für Schüler ist. Sie bedarf einer pädagogischen Fachkraft, die neben den organisatorischen Aufgaben besonders die Mehranforderung der erzieherischen Aspekte bedienen kann. Die Bibliothek ist und war schon immer nicht nur ein Raum voller Bücher, sondern auch ein Lern- und Arbeitsraum, der eigenständiges und wissenschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die Bibliothek ist nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Ruhepol im Schulalltag, der mit seiner großen Bandbreite an Fachliteratur, Unterhaltungsliteratur, Hörspielen und vielem mehr unseren Alltag als Schüler bereichert. Die Bibliothek ist ein kostenloser Zugang für alle, der jedoch im Moment von einem unnötigen Hin und Her in der Schuldzuweisung blockiert wird.

Dass die Landesregierung aber ohnehin schon nur wenig für Gymnasien und den AK-Kreis übrig hat, merkt man auch hier wieder; die ADD hatte die Ausgaben für eine Bibliotheksfachkraft schon grundsätzlich beanstandet- unabhängig von der Gehaltsstufe-, da sie nur eine freiwillige Ausgabe sei. Dies zeigt aber auch genau das grundsätzliche Problem auf.

Bildung ist Sache des Landes!

Aber dieser Aufgabe kommt die Landesregierung schon generell nicht nach- oder wie erklären sich die Unterrichtsausfälle, die pro Halbjahr Mal gut und gerne die Hundertermarke sprengen? Bei der Unterbesetzung der Lehrkräfte durch das Land und die ADD ist das aber auch kein Wunder. Allein die Tatsache, dass einige Lehrer immer noch über die Sommerferien keinen Vertrag haben, nur um sechs Wochen Gehalt zu sparen, ist eigentlich schon ein Skandal an sich.

MdL Wäschenbach hatte dem Bildungsministerium im April 2018 einen konkreten Kompromissvorschlag unterbreitet, der jedoch mit Verweis auf den Kreis abgelehnt wurde.

Der Mangel einer Bibliothekskraft, die, wie schon beschrieben, weniger Verwaltungspersonal als pädagogische Fachkraft ist, fällt eigentlich auch in den Zuständigkeitsbereich des Landes, welches ja gerne den schwarzen Peter weiterschiebt.

Die Schüler Union hofft, dass das Land nun endlich seiner Verpflichtung für eine gute, qualitative Bildung nachkommt.

Helena Peters, Vorsitzende der Schüler Union Kreis Altenkirchen