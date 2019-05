Veröffentlicht am 24. Mai 2019 von wwa

HORHAUSEN/OBERLAHR – VdK Ortsverband Horhausen-Oberlahr plant Tagesausflug an die Edelsteinstraße im Hunsrück – Der VdK Ortsverband Horhausen-Oberlahr führt am Dienstag, 27. August eine Tagesfahrt nach Kirschweiler und Idar-Oberstein im Hunsrück durch. Dort wird im Haus der Edelsteinschleiferei Schmuck und Mineralien eine Besichtigung mit Führung stattfinden. In Kirschweiler, im Haus der Mineralien, wird in fünf Räumen gezeigt wie heute Edelsteine geschliffen werden, mit Schleifvorführung und Edelsteinpräsent. Eine Schleiferei aus Urgroßvaters Zeiten ist zu sehen mit einer fachkundigen Führung in der „Alte Bachschleife“. Naturbelasse Edelsteine sind zu sehen bei einem Rundgang durch den Mineralienraum. Seltene Exponate aus der ganzen Welt zeigen sich im eigenen Edelsteinmuseum. Schmuckartikel in allen Preislagen geben die Möglichkeit zum Einkauf im großen Schmuckraum.

Gegen 10:30 Uhr wird man in Kirschweiler ankommen und für 11:00 Uhr ist die Besichtigung im Schmuck- und Mineralienhaus angesetzt. Anschließend ist das Mittagessen bis circa 13:30 Uhr im Gartenhotel „Hunsrücker Fass“ in Kempfeld. Eine Reiseleitung kommt ab dem Restaurant dazu und fährt entlang der Edelsteinstraße nach Idar-Oberstein mit. Die Stadtführung in Idar-Oberstein dauert 1 Std. bis 1,5 Std. Anschließend ist Zeit zur freien Verfügung. Die Rückfahrt erfolgt gegen 18:00 Uhr.

Die Fahrt wird mit der Fa. Runkel-Reisen aus Hardert durchgeführt. Abfahrt ab Horhausen (Kardinal Höffner Platz) und Willroth (Aral Tankstelle) um 08:00 Uhr. Mittagessen und sonstige Ausgaben trägt der Teilnehmer selbst. Kosten für Reiseleitung und Stadtführung übernimmt der Ortsverband. Die Reisekosten betragen für Mitglieder 10 Euro, für nicht Mitglieder 15 Euro. Es sind noch Plätze frei und Anmeldungen können beim 1 Vorsitzenden Dieter Tiefenau Niedersteinebach abgegeben werden. Anmeldung unter der Rufnummer 015167216932 oder unter der Mail: dieter.tiefenau@t-online.de.