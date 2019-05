Veröffentlicht am 24. Mai 2019 von wwa

SCHÖNSTEIN – Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein – Seit 30 Jahren kümmert sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein um Anschaffungen, die die Verbandsgemeinde als eigentlicher Träger des Feuerwehrwesens nicht leisten kann. Im Vordergrund steht dabei die Sicherheit der aktiven Wehrleute bei ihrem nicht immer gefahrlosen Einsatz für die Allgemeinheit.

Bei der Jahreshauptversammlung im Schönsteiner Feuerwehrhaus konnte Vorsitzender Mathias Groß auch den ehemaligen Vorsitzenden Rudolf Trapp willkommen heißen. Nach der Totenehrung gab Groß einen Überblick zu den Anschaffungen der letzten Zeit. Demnach hat der Förderverein unter anderem einen mobilen Rauchvorhang finanziert. Auch hat man die Dacheindeckung des Carports instandgesetzt und einen Zuschuss für die Jugendfeuerwehr gewährt. Groß bedankte sich noch für die allseitige Unterstützung und machte deutlich: „Wir freuen uns über einen Zuwachs an Förderern“. Derzeit umfasst der Verein 121 Mitglieder.

Schriftführer Frank Kesseler verlas anschließend das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung. Steffen Schmidt, Kassenwart und Schönsteins Löschzugführer in Personalunion, gab bekannt, dass die heimische Wehr im vergangenen Jahr 26 Einsätze verzeichnet hat. Beispielsweise standen die Folgen von Sturmschäden oder die Versorgung von landwirtschaftlichen Anwesen mit Wasser auf der Liste. Die aktive Wehr zählt 25 Angehörige. Auch die Jugendfeuer mit ihren neun hoch motivierten Mitgliedern sei gut „in Schuss“, fügte der Wehrführer an. Dies sei nicht zuletzt Jugendwart Max Schultheis und Betreuer Benedikt Köhler zu verdanken.

Die Einnahmen des Fördervereins setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und einem Zuschuss der Verbandsgemeinde zusammen. Ganz wichtig sei, betonte Schmidt, die Finanzierung von zwei Zusatzversicherungen für die aktiven Wehrleute. Weiterhin steht die Anschaffung eines Defibrillators auf der Wunschliste. Ein entsprechender Vorschlag kam bei der letzten Jahreshauptversammlung auf. Kassenprüferin Bettina Stöber bescheinigte Steffen Schmidt eine tadellose Arbeit und bat um die Entlastung des Vorstands, was auch bei Enthaltung der Betroffenen geschah. Ein Dank ging noch an den geschäftsführenden Vorstand für sein lobenswertes Wirken. Im Spätsommer will der Förderverein einen Grillabend für die Mitglieder ausrichten, hieß es noch unter dem Punkt Verschiedenes.

Foto: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein. (v.l.): Vorsitzender Mathias Groß, Schriftführer Frank Kesseler, Kassenwart und Wehrführer Steffen Schmidt und Günter Bauschert als stellvertretender Vorsitzender.