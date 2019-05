Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

BUDENHEIM – Initiative „Kopf und Herz an! – Für Menschen mit Demenz“ – Kinder und Senioren begegnen sich im Schulprojekt – Im Rahmen der Initiative „Kopf und Herz an – Für Menschen mit Demenz“ führten Drittklässler der Lennebergschule Budenheim ein mehrwöchiges Schulprojekt durch und trafen sich zum Abschluss mit Bewohnerinnen und Bewohnern des benachbarten ASB-Seniorenzentrums zu einer gemeinsamen Schulstunde. Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nahm am Unterrichtsprojekt teil, um sich vor Ort vom Erfolg der gemeinschaftlichen Aktion zu überzeugen und sich mit den Kindern und Seniorinnen und Senioren auszutauschen. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass sich vor allem Kinder und junge Menschen stärker mit dem Thema Demenz vertraut machen.

„Ich wünsche mir, dass viele Schulen und Pflegeeinrichtungen diesem Beispiel folgen und einen regelhaften Austausch miteinander begründen. Denn Demenz ist eine Herausforderung und eine Aufgabe, die uns alle angeht – und zwar dort wo wir uns im Alltag begegnen: In Schule, Kindergarten, am Arbeitsplatz, auf der Straße. Wir wollen die Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen in der Mitte unserer Gesellschaft halten und nicht ausgrenzen“, hob die Ministerin hervor.

„Demenz führt auch wegen der immer noch vorhandenen Stigmatisierung zu sozialem Rückzug und Ausgrenzung, unter denen viele Betroffene leiden. Das Schulprojekt enthält alle Elemente, die einen vorurteilsfreien, offenen Umgang mit Menschen mit Demenz ermöglichen: Information über Demenz, Reflexion der emotionalen Ebene – also beispielsweise wie fühlt es sich an, eine Demenz zu entwickeln und wie fühlt es sich für mich an, wenn mein Opa eine Demenz entwickelt – und der persönliche, offene Austausch mit Menschen mit Demenz. Ich habe die Drittklässler als sehr neugierig, offen und empathisch erlebt und bin spätestens jetzt der festen Überzeugung, dass wir schon in diesem jungen Alter Kinder durch dieses oder ähnliche Projekte ‚mit Kopf und Herz‘ an das Thema heranführen sollten. Auch für die beteiligten Menschen mit Demenz hat das Projekt neue positive Begegnungen, positive Aktivität und einen Zugewinn an Teilhabe und Lebensfreude gebracht“, erläuterte Prof. Dr. Andreas Fellgiebel, Chefarzt der Gerontopsychiatrischen Abteilung der Rheinhessen Fachklinik, der das Projekt mit Klassenlehrerin Florence Huber initiiert hatte.

Die Initiative „Kopf und Herz an – Für Menschen mit Demenz“ steht für eine Kultur des Miteinanders von Menschen mit und ohne Demenz. Die Partnerinnen und Partner der Initiative wollen Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz schaffen und werben für einen generationenübergreifenden Austausch in der Gesellschaft.