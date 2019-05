Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

MAINZ – Europa in meiner Region – ESF-Projekt „Fit in Europe“ stellt sich in Mainz vor – „Durch Projekte wie Fit in Europe bekommt Europa ein Gesicht. Das Projekt ist ein gutes Beispiel für die soziale Seite der EU“, erklärte Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Vorfeld der Vorstellung des ESF-Projekts „Fit in Europe“ im Rahmen der Aktion „Europa in meiner Region“ in der Rhein-Main-Jugendherberge in Mainz. Träger des Projekts ist der mki – Mainzer Kompetenz Initiativen e.V.

Das Projekt ermöglicht benachteiligten Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren, die eine Berufsvorbereitungsmaßnahme absolvieren, einen transnationalen Blick „über den Tellerrand“. Mit einem niedrigschwelligen, ganzheitlichen individuellen Ansatz fördert „Fit in Europe“ ihre Ausbildungsreife, bereitet sie auf den Berufseinstieg vor und erhöht damit ihre Beschäftigungschancen.

Die Jugendlichen trainieren zunächst während einer Vorbereitungswoche in Mainz berufsrelevante, persönlichkeitsfördernde, interkulturelle und soziale Kompetenzen. Wer danach für die Herausforderung bereit ist, reist für vier Wochen nach Marseille (Frankreich) oder León (Spanien), um dort ein nach individuellen Interessen ausgewähltes Praktikum zu absolvieren. Die Gruppe bewältigt, fernab der gewohnten Umgebung, selbständig ihren Alltag. Jeder erhält die Chance, über sich selbst hinaus zu wachsen und neue Fähigkeiten zu entdecken. In einem anschließenden dreitägigen Nachbereitungstraining leiten die Jugendlichen anhand der neuen Erfahrungen und mit Hilfe des Projektpersonals Strategien für ihre berufliche und persönliche Entwicklung ab und planen entsprechende Schritte. Sie erhalten zudem ein Fit in Europe-Zertifikat, ein Praktikumszeugnis und den Europass Mobilität. Die Erfahrungen im Ausland helfen den Jugendlichen, sich auf dem Arbeitsmarkt neu und gestärkt zu positionieren. Zudem entwickeln sie eine positivere Einstellung zur Europäischen Union. Das Projekt wird aus ESF-Mitteln in Höhe von rund 158.000 Euro und Landesmitteln in Höhe von rund 156.000 Euro gefördert.

„Es ist ein besonderes Projekt, weil es transnationale Elemente hat und benachteiligten Jugendlichen, die aus ganz unterschiedlichen individuellen und persönlichen Gründen noch nicht fit für einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sind, eine Auslandserfahrung ermöglicht, die für ihre persönliche und berufliche Entwicklung von enormer Bedeutung sein kann. Trotz der insgesamt guten Arbeitsmarktsituation ist es eben nicht so, dass jeder Jugendliche auf Anhieb den Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf schafft. Deswegen sind Projekte wie Fit in Europe so wichtig“, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

An der Aktion „Europa in meiner Region“ beteiligten sich EU geförderte Projekte, um zu zeigen, was mit EU-Geldern vor der Haustür bewegt wird. Eine Landkarte mit der an der Aktion „Europa in meiner Region“ teilnehmenden Projekte finden Sie auf der Webseite.

Weiterführende Informationen zum ESF in Rheinland-Pfalz und zum Projekt Fit in Europe erhalten Sie unter www.esf.rlp.de und www.fit-in-europe.eu