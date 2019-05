Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

BRACHBACH – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall mit Traktor schwer verletzt – Ein 51jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 22. Mai, in Brachbach schwer verletzt. Ein 68jähriger Mann hatte mit einem Traktor die Büdenholzer Straße bergauf in Richtung Bundesstraße 62 befahren. An der Einmündung Auf dem Härdtchen bog er nach links ab, ohne auf den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers zu achten. Der Radfahrer kollidierte frontal mit dem Traktor und kam zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde der Fahrradfahrer in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die 51jährige Freundin des Fahrradfahrers erschien an der Unfallstelle, bedrohte den Unfallverursacher und schlug auf ihn ein. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Quelle: Polizei