Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener BCA Spieler auf dem zweiten BVR Ranglisten Turnier – Drei Spieler der Jugend des Badminton Club Altenkirchen fuhren nach Bad Marienberg zum zweiten BVR Ranglisten Turnier. Am Samstag spielten Colin Thiel und Ferdinand Bienek. Ferdinand bestritt in der Klasse U13 Platz 6. Nach harten und langen Matches konnte er zwei Partien für sich gewinnen. Bei Colin gab es in der Spielklasse U17 ebenfalls knappe Sätze. Schließlich gewann er drei von fünf Spielen und belegte den 5. Platz. Am Sonntag war Kim Hoffmann an der Reihe und spielte in der Klasse U15, sie konnte sich den 4. Platz erkämpfen. Jugendtrainer Harald Drumm ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Alle drei konnten sich für die Rheinland Meisterschaften qualifizieren. (anki) Foto: BCA

Foto: (v.l.): Colin Thiel, Kim Hoffmann, Ferdinand Bienek