Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Sportförderung durch den Landkreis Altenkirchen – Im Jahr 2019 werden Baumaßnahmen an Sportanlagen mit 146.455 Euro bezuschusst. – Auch in diesem Jahr werden wieder Baumaßnahmen an Sportanlagen durch den Landkreis Altenkirchen bezuschusst. Der Sportausschuss des Kreistages hat in seiner jüngsten Sitzung in Daaden über entsprechende Anträge von Sportvereinen befunden. Insgesamt 12 Maßnahmen wurden ausgewählt und Zuwendungen in Höhe von 146.455 Euro beschlossen.

Auf finanzielle Unterstützung durch eine Kreisförderung im Rahmen einer Landesförderung können sich freuen:

– Ortsgemeinde Weitefeld, Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle in Höhe von 18.500 Euro, (als dritte und letzte Rate, die erste Zuwendungsrate in Höhe von 20.000 Euro wurde bereits im Jahr 2017 bereitgestellt, die zweite Zuwendungsrate in Höhe von 20.000 Euro wurde im Jahr 2018 bereitgestellt).

– Ortsgemeinde Scheuerfeld, Umbau des Tennenplatzes in Scheuerfeld in einen Naturrasenplatz in Höhe von 7.550 Euro, (als zweite und letzte Rate, die erste Zuwendungsrate in Höhe von 7.600 Euro wurde bereits im Jahr 2018 bereitgestellt).

– Stadt Kirchen, Umbau des Tennenplatzes „Auf dem Hardtkopf“ in einen Naturrasenplatz in Höhe von 11.700 Euro, (als zweite und letzte Rate, die erste Zuwendungsrate in Höhe von 12.000 Euro wurde im Jahr 2018 bereitgestellt).

– Ortsgemeinde Willroth, Umbau des Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz in Höhe von 24.300 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

– Stadt Daaden, Generalsanierung des Kunststoffrasenplatzes „In der Direnbach“ in Höhe von 21.550 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

Auf finanzielle Unterstützung für „kleinere Maßnahmen“ (mit einer Gesamtsumme von unter 75.000 Euro) können sich freuen:

– Sportfreunde Ingelbach e. V., Neubau von Dusch- und Umkleideräumen am Sportplatz Ingelbach in Höhe von 5.950 Euro (als zweite und letzte Rate, die erste Zuwendungsrate in Höhe von 6.000 Euro wurde bereits im Jahr 2018 bereitgestellt)

– SV Niedererbach e. V., Erweiterung und Umbau der Umkleideräume in Höhe von 18.560 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

– VfL Kirchen 1883 e. V., Generalsanierung der Tennisanlage „Auf dem Molzberg“ in Kirchen in Höhe von 13.100 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

– Ski-Club Wissen e. V., Erweiterung der Beschneiungsanlage durch ein Wasserspeicherbecken in Höhe von 3.850 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

Diese Förderung erfolgt vorbehaltlich der Erteilung einer baurechtlichen Genehmigung.

– Tennisfreunde Blau-Rot Wissen e. V., Generalsanierung der Tennisplätze in Höhe von 1.755 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

– ASG Altenkirchen1883 e. V., Errichtung eines Skate- und Bikeparks in Höhe von 15.000 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

Diese Förderung erfolgt vorbehaltlich der Erteilung einer baurechtlichen Genehmigung.

– Zucht-, Reit und Fahrverein (ZRFV) Altenkirchen und Umgebung 1921 e. V., Erneuerung der Tretschicht des Reithallenbodens in Höhe von 4.500 Euro (als Gesamtzuwendungsrate)

„Die sportliche Infrastruktur im Landkreis Altenkirchen zu erhalten und nachhaltig zu verbessern – das ist das Ziel der finanziellen Förderung von ansässigen Vereinen und Kommunen. Sie erhalten als Träger von Sporteinrichtungen damit vom Sportausschuss des Kreises ein wichtiges Signal der Anerkennung“, kommentiert Landrat Lieber den Beschluss des Ausschusses in der jüngsten Sitzung.

„Sport und Bewegung sind vielfach fester Bestandteil des täglichen Lebens vieler Menschen geworden. Sport ist von Natur aus eine Frage der Partizipation. Wichtige menschliche Werte wie der Respekt vor dem Gegner, die Akzeptanz verbindlicher Regeln, Teamarbeit und Ehrlichkeit werden im sportlichen Miteinander geübt und verteidigt“, so Lieber ergänzend zur positiven Wirkung des Sports für die Gesellschaft.