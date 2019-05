Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

WALLMENROTH – Verkehrsunfall auf der B 62 – Eine Person verletzt – Ein 23jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 21. Mai, zwischen Betzdorf und Wallmenroth leicht verletzt. Er hatte die Bundesstraße 62 von Betzdorf kommend befahren. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke, drehte sich und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Mit leichten Verletzungen wird der junge Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nicht mehr fahrbereit musste er von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 4.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei