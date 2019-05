Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

NEUWIED – 22 junge Leute beenden erfolgreich Juleica-Schulung – Künftige Ehrenamtliche fühlen sich bestens gerüstet – 22 Teilnehmer haben erfolgreich die diesjährige Jugendleitercard-Schulung (Juleica) abgeschlossen. Diese bietet ein Trägerverbund an, der aus AWO- Jugendarbeit, der Katholischen Familienbildungsstätte und dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJuB) besteht.

Die zukünftigen Ehrenamtlichen investierten drei Wochenenden in das Erlernen pädagogischer Grundlagen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Prävention vor sexualisierter Gewalt, rechtliche Grundlagen der Aufsichtspflicht, die Ausbildung zu Ersthelfern, der methodischen Planung von Angeboten für Kinder und Jugendliche und weiteren wichtigen Themen. In einem Methodenmix bestehend aus Spielen, Gruppenarbeiten und Vorträgen vermittelten die unterschiedlichen Referenten im Jugendzentrum Big House das nötige Know-how.

Derart vorbereitet stellten sich die Teilnehmer in Kleingruppen dem Praxistest in verschiedenen Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit in Neuwied. So boten sie in einer Zoofreizeit eine Rallye an, backten im Jugendzentrum Big House Cupcakes und veranstalteten dort eine Mini-Olympiade, organisierten auf dem Bauspielplatz eine Schnitzeljagd, bildeten bei der „Offenen Turnhalle“ in Niederbieber in spielerischer Form Agenten aus und führten im Kinder- und Jugendtreff Oberbieber ein Osterprojekt durch. Bei den Kindern und Jugendlichen kamen „die Neuen“ gut an. Alle Angebote waren mithin ein Erfolg und ein Zugewinn für die laufenden Maßnahmen.

Die Teilnehmer der Juleica-Abschlussveranstaltung im Big House betonten, dass sie sich gut gerüstet fühlen, um als Jugendleiter mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Die Träger der Schulung freuen sich darüber, auf neue ehrenamtliche Mitarbeiter für zukünftigen Maßnahmen zurückgreifen zu können. Schon jetzt beginnen Lana Günther (AWO), Tina Meeß (Familienbildungsstätte) und Esther Bitterling (KiJuB) mit der Planung für die Juleica 2020. Interessierte ab 16 Jahren können sich jederzeit im KiJuB der Stadt Neuwied vormerken lassen. Kontakt: E-Mail kijub@neuwied.de, Telefon 02631 802 170. Weitere Informationen zur Jugendleitercard finden sich im Internet unter www.juleica.de im Internet.

Foto: In vielen Übungsstunden holten sich die Teilnehmer das nötige Rüstzeug.