Veröffentlicht am 22. Mai 2019 von wwa

BAD MARIENBERG – Westerwälder Lions Clubs prämieren Kinder für ihre Kunstwerke – Adventskalender 2019 wird ein besonderes Titelbild tragen – Für die 15. Ausgabe des Adventskalenders haben sich die Lions Clubs im Westerwald etwas Besonderes ausgedacht. Erstmals durften Kinder die Vorderseite des Kalenders gestalten. Dazu haben der Lions Club Bad Marienberg, der Lions Club Westerwald sowie der Lions Club Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Altenkirchen und der Leo Club Westerwald einen Malwettbewerb ausgerufen und Mädchen und Jungen an zwei Grundschulen im Westerwald aufgefordert, ihr Winter-Weihnachtsbild zu malen.

Eine Jury wählte mit Bedacht und viel Zeit die schönsten Bilder aus. Das war keine leichte Aufgabe bei all den schönen und farbenfrohen Zeichnungen.

Eine kleine Abordnung des Lions Clubs Bad Marienberg – Marlies Theillout, Barbara Hombach und Doris Kohlhas – besuchte die Schüler und Schülerinnen der vierten Klasse der Grundschule Atzelgift-Streithausen und deren Klassenlehrerin Katja Süß, um die frohe Botschaft zu verkünden und herzlich zu gratulieren.

Marlies Theillout, Dr. Ulrike Fuchs und Doris Kohlhas besuchten die Wolfsteinschule in Bad Marienberg. Schulleiterin Kerstin Leukel begrüßte die Gäste zusammen mit annähernd 100 Kindern der vierten Klassen und freute sich gemeinsam mit ihnen, als die Sieger bekanntgegeben wurden.

Ein großes Dankeschön richtete sich natürlich an alle Kinder, die am Wettbewerb für das Titelbild teilgenommen haben. Und so gab es für jedes Kind als Teilnahmegeschenk ein Booklet sowie Urkunden und Büchergutscheine für die drei ersten Plätze.

Reiner Winters vom rewi druckhaus und Mitglied des Lions Clubs Westerwald sowie Barbara Hombach von der 3! Werbeagentur in Hachenburg gebührt Dank für das liebevoll gestaltete Büchlein wie auch Georg Huf für seine großzügige Spende.

Den dritten Platz belegte Larissa Schneider von der Grundschule Atzelgift-Streithausen, auf den zweiten Platz kam das Bild von Sophia Eisenmenger (4b Wolfsteinschule Bad Marienberg). Den diesjährigen Adventskalender wird das Siegerbild von Zaher Faddo aus der 4a der Wolfsteinschule verschönern. Einen Sonderpreis für die gelungene „architektonische“ und perspektivische Sichtweise und Umsetzung überreichte Dr. Ulrike Fuchs an Hirad Khatib, ebenfalls aus der 4a der Marienberger Grundschule. (Doris Kohlhas)