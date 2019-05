Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

ORFGEN – Orscher Schützen ermitteln neues Königshaus – Das Königsjahr von König Michael Schmuck und seiner Königin Karina neigt sich langsam dem Ende zu. Traditionell wird am Vatertag, Donnerstag, dem 30. Mai 2019, im Schützenhaus in Orfgen ein neuer Schützenkönig ausgeschossen.

Mit Spannung bleibt abzuwarten, wer sich als Königsanwärter stellt und mit viel Glück ein ebenso schönes Königsjahr wie sein Vorgänger als Orscher König oder Königin erleben darf. Ab 11:00 Uhr beginnt zunächst der Kampf um die Trophäen des Königsadlers bevor im Anschluss der spannende Titelkampf im hoffentlich gut gefüllten Schützenhaus stattfindet.

Am gleichen Tag, ab 13:00 Uhr, treten die Jugendschützen zum alljährlichen Wettkampf um den Titel des Kronprinzen/-prinzessin und des Schülerprinzen/-prinzessin an. Auch bei diesem Wettbewerb geht es mit Sicherheit spannend zur Sache. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wer Julia Hassel als Kronprinzessin, und Michél Eric Endres als Schülerprinz ablösen wird. Die Orfgener Schützen freuen sich über zahlreiche Zuschauer beim Königs- und Prinzschießen. Wie in jedem Jahr ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. (hws)