Veröffentlicht am 22. Mai 2019 von wwa

PUDERBACH – Schwerverletzte nach Vorfahrtsunfall in Puderbach – Eine 55jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Puderbach befuhr am Dienstagmorgen, dem 21. Mai, um 06:15 Uhr die Straße „Im Bruch“ und wollte die Kreuzung in Richtung „Barentoner Straße“ überfahren. Hierbei missachtete sie einen bevorrechtigten Lkw, der aus Richtung Urbach kam. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin einige Meter weiter gegen ein Schild geschleudert.

Die Fahrerin wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die L265 wurde kurzzeitig voll gesperrt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei