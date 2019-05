Veröffentlicht am 22. Mai 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der K 72 – Am Dienstagvormittag, 21. Mai, gegen 10:51 Uhr, befuhr ein 66jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Kuga die Kreisstraße 72 (Bröltalstraße) im Bereich der Gemarkung Wissen aus Richtung Katzwinkel-Elkhausen kommend in Richtung der Einmündung Kreisstraße 71 (Birkenerstraße), wo er beabsichtigte nach links in Richtung Wissen abzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 21jährigen Fahrzeugführers eines VW Transporters, der die K 72 (Bröltalstraße) aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei, so die Polizei, circa 5.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei