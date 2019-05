Veröffentlicht am 21. Mai 2019 von wwa

MARENBACH – Milena Roezel wird beim SV „Im Grunde“ Marenbach neue Schülerprinzessin – Das war ein spannender und auch aufregender Tag für die Schülerjugend des SV „Im Grunde“ Marenbach am Sonntagmittag, 19. Mai. Kurz vor 11:00 Uhr hatten sich die meisten Schützen sowie die Jugend des Schützenvereins im Schützenhaus eingefunden. Das große Vogelschießen war angesagt. Die Schüler durften mit dem Luftgewehr auf den etwas leichteren Aar schießen. Die Trophäen: Krone, rechte und linke Schwinge, Stoß und Kopf waren zuerst abzuschießen. Die Krone sicherte sich mit dem 12. Schuss Luisa Kock. Mit dem 82. Schuss fiel die rechte Schwinge an Leonard Theiß, dem 138 Schuss die linke Schwinge an Milena Roezel. Sie holte sich auch mit dem 250. Schuss den Stoß und Luisa Koch mit Schuss 299 den Kopf. Diese vier Schüler/innen traten anschließend auch zum Wettstreit um die Schülerprinzenwürde an. Luisa Koch, Leonard Theis, Nico Zerfass und Milena Roezel. Für die Preise hatten die Schüler von 11:05 bis 13:03 geschossen, fast genau zwei Stunden. Für den verbleibenden Rumpf benötigten sie ganze 15 Minuten. Um 13:15 Uhr begann das Spiel und pünktlich um 13:30 Uhr lag der Rest des Aars am Boden und Milena jubelte. (wwa) Foto: Team wwa