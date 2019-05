Veröffentlicht am 23. Mai 2019 von wwa

FORST – 11.500 Euro vom Land für Mehrkosten am Gemeindehaus in Forst – Aus dem Dorferneuerungsprogramm 2019 fließen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von mehr als einer halben Million Euro in den Landkreis Altenkirchen. Auch die Ortsgemeinde Forst erhält einen Betrag von 11.500 Euro für den Anbau am Gemeindehaus „Alte Schule“. Diese Nachricht erhielt der Landtagsabgeordnete Heijo Höfer jetzt auf Anfrage von Innenminister Roger Lewentz.

Laut Förderbescheid wurde das Geld für die entstandenen Mehrkosten beim Bauprojekt bewilligt. Diese belaufen sich auf 17.690 Euro (zuwendungsfähige Kosten). Höfer erinnert daran, dass aus dem Dorferneuerungsprogramm 2017 bereits Landesmittel in Höhe von 76.500 Euro für den Anbau der „Alten Schule“ in Forst geflossen waren.