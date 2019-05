Veröffentlicht am 22. Mai 2019 von wwa

WISSEN – SPD-Ortsverein Wissen – Der SPD-Ortsverein Wissen ging bislang mit zwei Info-Ständen an die Öffentlichkeit. Einmal während des Wochenmarktes und dann am Samstagmorgen vor dem Regiobahnhof. Themen, die Passanten ansprachen, war beispielsweise die Zukunft der ärztlichen Versorgung, die Pläne für das Wiederbeleben der Innenstadt, der nun beginnende Umbau der Rathausstraße oder die Frage, wann wir denn nun endlich ein neues Rathaus bekommen. Den nächsten und letzten Stand vor der überaus wichtigen Kommunal-, Landrats- und Europawahl plant die SPD für Donnerstag, den 23. Mai. Dann wird er wieder ab 9 Uhr unter dem Motto „Miteinander! – Für unsere Heimat!“ an der Ecke Markt- und Mittelstraße stehen.