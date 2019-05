BETZDORF – Christian Baldauf kommt zum Wahlkampf-Finale

Veröffentlicht am 22. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/KRUNKEL/WISSEN – Christian Baldauf kommt zum Wahlkampf-Finale – Kreisbereisung mit dem CDU-Fraktionschef im Mainzer Landtag – Auf der Wahlkampf-Zielgeraden begrüßt die CDU im Kreis Altenkirchen nach Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (20. Mai) und dem Unions-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, Ralph Brinkhaus (23. Mai), den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Mainzer Landtag, Christian Baldauf. Er ist am Freitag, dem 24. Mai, ab 15 Uhr in Wissen unterwegs und nimmt sich gemeinsam mit Stadtbürgermeister Berno Neuhoff Zeit für Bürgergespräche. Ab 17.30 Uhr ist er dann in der Kreisstadt Altenkirchen mit dem dortigen CDU-Stadtbürgermeisterkandidaten Ralf Lindenpütz auf Tour, wo sich beide nach einer Besichtigung der Innenstadt ebenfalls auf Bürgergespräche freuen.

Der Abschluss der Kreisbereisung Baldaufs findet ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Eberz in Krunkel statt. Dort bietet sich genügend Zeit für Gespräche mit Baldauf und Landratskandidat Peter Enders, der Baldauf den ganzen Tag über begleiten wird.

„Peter Enders und ich sind froh, unseren Fraktionschef und Freund Christian Baldauf so kurz vor der wichtigen Kommunal- und Europawahl hier vor Ort begrüßen zu können“, so der CDU-Kreisvorsitzende Michael Wäschenbach.