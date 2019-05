Veröffentlicht am 21. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jahresausstellung des KULTURFORUM WESTERWALD – Landjugendakademie mit überregionaler Kunstveranstaltung – Das KUNSTFORUM WESTERWALD, eine Vereinigung von Künstlern verschiedener Kunstrichtungen aus dem gesamten Westerwald, möchte mal wieder das besondere Ambiente und die guten Ausstellungsmöglichkeiten der Ev. Landjugendakademie für die zentrale Jahresausstellung zu nutzen.

Die Vernissage wird am 18. August um 15:30 mit fast 20 Ausstellern verschiedener Kunstrichtungen stattfinden. Eine Fülle von Öl- und Aquarellbildern wird ebenso zu sehen sein wie Tonplastiken, Holz- und Drahtskulpturen.

Die Ausstellung trägt den Titel FREI-RAUM. Die ausstellenden Künstler, die sich zu einer Vorbereitungsveranstaltung in der Landjugendakademie tragen, werden bei der Vernissage alle anwesend sein und zum Gespräch zur Verfügung stehen. Die Laudatio wird Manfred Glassner halten, Werner Jung wird mit seiner Gesangspartnerin für den musikalischen Teil sorgen. Der Vorsitzemde des Kunstforum Westerwald, Friedhelm Zöllner sagt zum Vorhaben: „Wir sind der Akademie und insbesondere Helga Seelbach sehr dankbar, dass wir die für Ausstellungen so in besonderem Maße geeigneten Räumlichkeiten und den hervorragenden Service hier nutzen können.

Altenkirchen ist ein spezifischer Ort für Kunstausstellungen, weil das Publikum hier an derartigen Veranstaltungen besonders interessiert ist. Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitglieder, also Künstler aus dem gesamten Westerwald, sich hier präsentieren“. Die Ausstellung wird bis zum 18. Oktober während der Geschäftszeiten der Landjugendakademie zu besuchen sein. Auf Wunsch steht der Leiter des KUNSTFORUMS WESTERWALD, Friedhelm Zöllner (Tel. 02686 640), auch für Führungen bereit.