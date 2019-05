Veröffentlicht am 21. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kostenlose Beratung zu Fördermitteln für Unternehmen – ISB-Beratertag am 11. Juni in Altenkirchen – Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) informiert auf ihrem Beratertag in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen am Dienstag, 11. Juni, umfassend und kostenfrei über Fördermittel-Programme für Unternehmen.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen aus dem Kreis Altenkirchen, freiberuflich Tätige und auch Existenzgründer, die sich über die Einbindung öffentlicher Mittel in Finanzierungen, Beteiligungen sowie Investitionen jeglicher Art beraten lassen wollen.

Der Beratertag findet von 10.00 bis 16.00 Uhr im August-Sander-Zimmer (Raum 110, 1. OG Altbau) der Kreisverwaltung Altenkirchen, Parkstraße 1 in 57610 Altenkirchen statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese nimmt Iris Scharenberg-Henrich von der Wirtschaftsförderung entgegen unter Telefon: 0 26 81 / 81- 39 09 oder per E-Mail an iris.scharenberg-henrich@kreis-ak.de entgegen.