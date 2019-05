Veröffentlicht am 20. Mai 2019 von wwa

WISSEN – Pkw-Diebstahl – Täter anschließend festgenommen – In der Nacht von Freitag, 17. auf Samstag, 18. Mai, wurde in einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Wissen eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurde lediglich ein Pkw-Schlüssel mitgenommen. Mit diesem Schlüssel wurde ein Fahrzeug dieses Betriebes entwendet. Im Laufe des 18. Mai, konnte der Pkw dank einer Mitteilung aus der Bevölkerung aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen der Polizeiwache Wissen und der Polizeiinspektion Altenkirchen führten zu zwei Deutschen, Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren aus der Verbandsgemeinde Wissen. Beide

sind der Tat dringend verdächtig. Gegen einen Bruder lag bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vor. Er wurde in die JVA Koblenz verbracht. Gegen den anderen Bruder wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl erlassen, er wurde ebenfalls der JVA Koblenz zugeführt. Der Pkw wurde sichergestellt. Quelle: Polizei