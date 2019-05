Veröffentlicht am 20. Mai 2019 von wwa

WALLMENROTH – 72jähriger beim Besteigen eines Hochsitzes abgestürzt – Ein 72jähriger bestieg am Samstag, den 15. Mai, als Jagdberechtigter einen Hochsitz in der Gemarkung Wallmenroth – Muhlau. Als er etwa die Hälfte der Leiterstufen erklommen hatte, brachen sie und der Jäger fiel aus etwa 120 Zentimeter Höhe auf den Boden. Es stellte sich heraus, dass die oberen Stiegen der Leiter von hinten nicht sichtbar fast vollständig durchgesägt waren.

Die Täter hatten offensichtlich sogar die Sägespäne beseitigt, um keinen Verdacht zu erregen. Der 72jährige wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Die Polizei in Betzdorf ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Tatzeitraum kann vom 01. bis zum 15. Mai eingeschränkt werden. Die Jagdkanzel steht in der Nähe des Fahrweges zum ehemaligen Rabenhof in der Muhlau. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei