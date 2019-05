Veröffentlicht am 25. Mai 2019 von wwa

KIRCHEN – Feuerwehrfest in Kirchen – Das Fest für die ganze Familie – Das alljährliche Feuerwehrfest der Feuerwehr Kirchen findet in diesem Jahr am 02. Juni ab 11:00 Uhr am Feuerwehrhaus in Kirchen statt. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Musikvereine Kirchen und Wehbach. Für Groß und Klein gibt es eine Fahrzeugschau, wo man sich die Einsatzfahrzeuge erklären lassen oder selbst erkunden kann. Zur Kinderbelustigung stehen eine Rollenrutsche und eine Hüpfburg zur Verfügung. Kleinkunst-Micha wird wieder mit diversen Vorführungen für Spaß bei Jung und Alt sorgen. Am Nachmittag demonstriert die Jugendfeuerwehr in einer Übung ihr Können und die Bambinis werden eine Vorführung ihrer Arbeit machen.

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. So gibt es den Floriansschinken wieder frisch vom Grill, ebenso wie Steaks, Wurst und Pommes.

Der Erlös des Wochenendes kommt komplett dem Förderverein der Feuerwehr zu Gute, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die persönliche Schutzausrüstung und sonstige Ausrüstung der Feuerwehrfrauen und -männer zu optimieren, um ihnen den bestmöglichen Schutz bei möglichst einfacher Arbeit auf dem neusten Stand der Technik zu bieten.

Foto: Der Löschzug Kirchen und die Jugendfeuerwehr Kirchen freuen sich auf einen schönen Festsonntag.