Veröffentlicht am 20. Mai 2019 von wwa

BRUCHERMÜHLE – Straßenverkehrsgefährdung – Verfolgungsfahrt auf der B 256 und L 269 – Am Sonntag, 19. Mai, fand die Veranstaltung „Wieder ins Tal statt. Hierzu wurde in Bruchermühle der Verkehr an der Einmündung B256/L269 durch einen Polizeibeamten geregelt. Gegen 13.20 Uhr missachtete ein 25jähriger Fahrzeugführer die Anhaltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Döttesfeld. Der Polizeibeamte musste zur Seite springen, ansonsten wäre es zur Kollision gekommen. Die Verfolgungsfahrt ging durch Döttesfeld in Richtung Seifen, wo er letztendlich gestellt werden konnte. Innerhalb der Ortschaft Döttesfeld kam es aufgrund der Fahrweise zu erheblichen

Gefährdungen von Besuchern der Veranstaltung. Die Kontrolle ergab, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist und der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Es erfolgte eine Blutprobe, die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeug. Die Polizei Altenkirchen bittet darum, dass sich Zeugen und insbesondere Personen melden, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Quelle: Polizei