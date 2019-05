Veröffentlicht am 20. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Großes Angelevent 2019 beim ASV Altenkirchen 1953 e.V. – Eröffnungsangeln am „Eisweiher“ im Wiesental am Donnerstag, 20.Juni 2019 (Fronleichnam) – Nach mehr als zweijähriger Pause durch Umbauarbeiten und Entschlammung ist die völlig neu gestaltete Weiheranlage „Eisweiher“ im Wiesental zu Altenkirchen fertiggestellt! Die Angelsportfreunde aus Nah und Fern werden eine komplett neue Gewässerlandschaft im wunderschönen Wiesental vorfinden. Das schon zur Tradition gewordene „Offene Freundschaftsangeln“ des Angelsportverein Altenkirchen findet wieder am Fronleichnamstag, den 20. Juni 2019 statt.

Bereits im Herbst 2018 fanden die ersten Wasserbewohner der neuen Gewässeranlage ein neues zu Hause, Spiegel- und Schuppenkarpfen sowie Schleie, Forellen, Rotaugen und Rotfedern wurden von ASV Altenkirchen eingesetzt. Zum großen Eröffnungsangeln am 20. Juni 2019 werden weiter Großforellen, Regenbogenforellen, Störe, Zandern und Aale eingesetzt!

Teilnahmeberechtigt zum großen Eröffnungsangeln ist jeder der im Besitz eines gültigen Jugend- oder Jahresfischereischeines ist! Die Startkartenausgabe erfolgt ab 6.00 Uhr an der Fischerhütte. Der erste Durchgang des Angelns geht von 7.00 bis 9.00 Uhr. Es erfolgt eine Pause. Der zweite Durchgang geht von 10.00 bis 12.00 Uhr. Ein Platzwechsel erfolgt nicht, das Anfüttern ist verboten, geangelt wird mit einer Handangel!

Ab 10.00 Uhr ist an der Fischerhütte ein Frühschoppen für Jedermann! Besucher können sich ein Bild machen, über die neu gestaltete Gewässerlandschaft „Eisweiher“ im Wiesental. Ebenfalls werden die Altenkirchener Angelsportfreunde Fragen und Erklärungen über das neu erbaute Absatzbecken, Zulaufbecken, Biotop und zum Hauptweiher abgeben. Zur Stärkung von Leib und Seele werden kühle Getränke und Spezialitäten vom Grill angeboten.

Voranmeldungen für das „Offene Eröffnungsangeln“ am 20. Juni 2019 an 1. Vorsitzenden Karlheinz Fels Mobil 0172-24 600 99 oder khfels@t-online.de