KOBLENZ – Remagen, Mülheim-Kärlich – Laserline und Hochschule Koblenz gehen Kooperation ein – Ergänzung des Ausbildungsangebots um ein kooperatives Studium im Bereich „Lasertechnik & Optische Technologien“ mit durchgehender Bezahlung – Die Hochschule Koblenz bietet an seinem Standort Remagen zusammen mit dem Unternehmen Laserline, einem international führenden Entwickler und Hersteller von Diodenlasern für die industrielle Materialbearbeitung, ab Wintersemester 2019/2020 ein kooperatives Studium im Bereich „Lasertechnik & Optische Technologien“ an. Anders als in klassischen Modellen der dualen Studiengänge findet hier die Vermittlung der praktischen Inhalte nicht parallel zur Vorlesungszeit, sondern in den Semesterferien statt. ist Eine durchgehende Bezahlung wie bei einem dualen Studium ist dabei garantiert.

Die Studierenden werden im ersten Abschnitt des Studiums (1.-3. Semester) von Laserline an die Fertigungstechniken und -verfahren des Betriebs herangeführt. Ab dem 4. Semester führen die Studierenden ingenieursnahe Tätigkeiten bei Laserline aus, die dazu dienen sollen, eine konkrete Vorstellung über den Beruf zu erhalten. Auch die Bachelorarbeit wird unter der Betreuung engagierter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Laserline verfasst. Nach erfolgreichem Abschluss erhält der Studierende den akademischen Grad „Bachelor of Science“, hat aber schon umfangreiche praktische Erfahrung in einem der führenden Unternehmen für Hochleistungsdiodenlaser gesammelt und sein berufliches Netzwerk erweitert.

Voraussetzung für ein kooperatives Studium im Bereich „Lasertechnik & Optische Technologien“ sind das Abitur oder die Fachhochschulreife mit guten Noten in den MINT-Fächern, verantwortungsvolle und strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und das Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit neben dem Studium. Als Ausbilder bietet Laserline eine durchgehende Bezahlung während des gesamten Studiums, eine engagierte Betreuung in allen Abteilungen, Aufgaben, in denen man die theoretischen Inhalte des Studiums anwenden kann, flache Hierarchien und ein angenehmes Betriebsklima.

Nähere Informationen zum Studium sind sowohl auf der Webseite von Laserline oder der Hochschule Koblenz unter www.hs-koblenz.de/laser zu finden.