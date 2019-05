Veröffentlicht am 21. Mai 2019 von wwa

HORHAUSEN – Salsa Night in Horhausen am Samstag, 1. Juni – Nach sieben Jahren Pause wieder Karibik-Zauber pur im KDH – Mit der Salsa Night in Horhausen am Samstag, 1. Juni um 19 Uhr ist nach sieben Jahren Pause wieder Karibik-Zauber pur im Kaplan-Dasbach-Haus (KDH) angesagt. Die Organisatoren der Kultur-AG, mit Rita Dominack-Rumpf an der Spitze, konnten diesmal die Band SALSAFEELING und als Stargast Lazara Cachao López am Piano, Tochter des legendären Buena Vista Social Club-Bassisten, verpflichten. Rita Dominack-Rumpf erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Salsa ist weit mehr als Musik und Tanz. Salsa ist Lebensfreude und Dynamik, Sehnsucht und Erotik! Salsa ist eine einzigartige Lebenseinstellung, eine ganze Subkultur, die mehr und mehr in allen Teilen der Welt heimisch wird. Im Sommer 2011 und 2012 begeisterte Horhausen bereits mit zwei Salsa-Nächten – nach sieben Jahren Pause holt ‚Kultur im KDH‘ die Lebensfreude Lateinamerikas nun endlich erneut nach Horhausen.“

International besetzte Salsa-Latinband SALSAFEELING: Karibik-Zauber pur – Salsa- und Merengue-Klänge, die man nicht vergessen kann – Tänze, die Feuer entfachen: Die international besetzte Salsa-Latinband SALSAFEELING lebt und spielt diese Musik mit einigen der besten Latinos, die es derzeit in Deutschland gibt. Neben Guillermo Valencia (Chile, Sänger), Andrey Lobanov (Russland,Trompete), Ney Portales (Cuba, Sänger & Conga), Tom Brüderer (Deutschland, Posaune & Sänger) begleitet die Band am Piano niemand Geringeres als Stargast Lazara Cachao López (Cuba). Sie ist Tochter des großen Bassisten Orlando „Cachaíto“ López, bekannt als Bassist des weltberühmten Buena Vista Social Club. Ihr Großonkel Israel „Cachao“ López war nichts weniger als der Erfinder des Mambo, zusammen mit ihrem Großvater, dem Pianisten Orestes López.

Was wäre eine Salsanacht ohne Cocktails?! Das freundliche Team von Cocktail on Tour aus Rengsdorf versorgt die Gäste an diesem besonderen Abend mit leckeren Cocktails. Tickets: VVK 15 Euro, AK 18 Euro; Vorverkauf: Spielwaren-Schreibwaren-Geschenke Faßbender in Horhausen; Veranstalter: Kultur-AG der OG Horhausen; Info-Telefon: 02687-927927; www.horhausen.de; www.facebook.com/kulturimkdh. Foto: Veranstalter